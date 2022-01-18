Вызвать врача на дом онлайн можно в 52 регионах России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Онлайн-услуга "Вызов врача на дом" реализована Минцифры России на портале госуслуг, сейчас к ней подключены 52 региона. Об этом говорится в сообщении министерства.

Власти субъектов РФ самостоятельно принимают решение о подключении сервиса.

Отмечается, что проверить доступность услуги в регионе можно на сайте госуслуг. Например, жители Москвы, Екатеринбурга, Казани могут вызвать врача только по телефону, а не онлайн. Недоступность сервиса - не ошибка госуслуг, а сформированная позиция регионов.

"Некоторые субъекты еще не подключены к сервису, поэтому на региональных порталах госуслуг, в том числе на mos.ru, возможность воспользоваться этим сервисом отсутствует. Поэтому жители Москвы могут вызывать врача только по телефону", - отметил замглавы Минцифры России Олег Качанов, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

Жители тех регионов, в которых услуга онлайн недоступна, могут вызвать врача по номеру "122" или скорую помощь, набрав "112". В 2021 году онлайн-услугой "Вызов врача на дом" воспользовались почти 1 млн раз.