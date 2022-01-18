Более 6,5 тыс. сел приняли участие в программе по комплексному развитию в 2021 году

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Участие в программе по комплексному развитию села в 2021 году приняли участие 6,6 тыс. сельских населенных пунктов России. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"В 2021 году мероприятия по комплексному развитию села затронули 6,6 тыс. сельских населенных пунктов России", - говорится в сообщении.

В прошлом году участие в госпрограмме принял 81 субъект РФ. Ее мероприятия охватили более 2 млн человек, проживающих в 6,6 тыс. малых населенных пунктах. Всего с 2020 года условия жизни на селе улучшены для 8 млн россиян.

По результатам 2021 года планировалось завершение строительства, ремонта или реконструкции 586 социальных и инфраструктурных объектов. Наибольшее число из них будут относиться к сфере образования (171 объект), коммунальной инфраструктуре (165), культуре (152), физкультуре и спорту (56) и здравоохранению (42). По итогам прошлого года также выдано 51,1 тыс. льготных ипотечных кредитов, введено 123 тыс. кв. метров жилья и создано 37 площадок под компактную жилищную застройку. Построено свыше 230 км дорог, реализовано 3,7 тыс. проектов благоустройства. Кроме того, создано почти 20 тыс. новых рабочих мест на селе.

В текущем году в госпрограмме принимают участие 82 региона. Общее финансирование предусмотрено в объеме 40,7 млрд рублей.