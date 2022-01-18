"Оператор ГТС Украины" сообщил об угрозе ЧС в стране из-за долгов перед компанией

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" заявил о наличии существенных долгов перед компанией за поставленный газ, что может привести к чрезвычайной ситуации на газовом рынке страны. Об этом говорится в письме компании в адрес Минэнерго Украины, сообщило во вторник издание "Экономическая правда".

В нем уточняется, что согласно постановлению правительства операторы газораспределительных сетей (ГРС) должны покупать газ для производственно-технологических затрат по льготным тарифам (всего требуется 1,4 млрд куб. м в 2022 году), однако "Нафтогаз Украины" не заключает соответствующих договоров. Это приводит к тому, что операторы ГТС "практически безвозмездно отбирают газ из сети".

Сообщается, что "Нафтогаз", таким образом, задолжал оператору 3,7 млрд гривен ($131,6 млн по текущему курсу), в январе долг может вырасти еще на 6,9 млрд гривен (более $235 млн). Это накладывается на многомиллиардные долги самих операторов ГРС, а также обязательства "Оператора ГТС Украины" выплачивать соответствующие средства "Нафтогазу" за передачу на свой баланс имущества, используемого для транзита газа.

Подчеркивается, что в скором времени это может привести к полной потере финансовой ликвидности "Оператора ГТС Украины", потере сертификации как оператора, негативно отразиться на статусе Украины как транзитной страны. Компания обратилась к министерству с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить ее дальнейшего негативного развития.

Компания "Оператор ГТС Украины" создана в 2019 году в процессе вывода из "Нафтогаза" транзитной инфраструктуры и создания отдельного независимого предприятия по управлению газотранспортной системой страны. С 1 января 2020 года компании передано имущество "Укртрансгаз" (на 100% принадлежит "Нафтогазу"). Учредителем "Оператора ГТС Украины" выступило акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины". "Оператор ГТС Украины", среди прочего, осуществляет транзит российского природного газа. На балансе предприятия находится более 33 тыс. км трубопроводов, 57 компрессорных, 33 газоизмерительных и 1 389 газораспределительных станций.