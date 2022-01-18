Польша и Чехия провели переговоры о шахте "Туров"

ВАРШАВА, 18 января. /ТАСС/. Представители правительств Польши и Чехии провели пятичасовые переговоры, посвященные спору вокруг угледобывающей шахты "Туров", договорившись пока не разглашать их итоги. Об этом заявили во вторник на брифинге министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва и ее чешская коллега Анна Губачкова.

"Мы завершили пятичасовые плодотворные и конструктивные переговоры", - сказала Москва, подчеркнув, что польская сторона отметила большую разницу в подходе нового чешского правительства по отношению к прежним договоренностям. "Мы прошли весь текст с самого начала, все детали, подведя итоги", - сказала она.

"У нас состоялись открытые переговоры, мы обсуждали отдельные пункты, позиции сторон по этим пунктам", - указала Губачкова. "Мы договорились с министром [Москвой], что по итогам наших сегодняшних переговоров не будет никакого протокола. Мы считаем содержание этих переговоров конфиденциальным", - добавила она, пояснив, что "остались определенные места, которые еще нужно обсудить". "Мы не будем сейчас говорить о деталях", - констатировала министр.

"С нашей стороны согласования завершены", - указала Москва, добавив, что Губачкова должна еще провести согласования на других уровнях. "Надеюсь, что эти согласования пройдут как можно быстрее, срочно, чтобы мы могли окончательно завершить спор и подписать окончательный текст, над которым сегодня работали", - отметила она.

"Содержание переговоров и детали договоренностей до момента завершения переговоров с чешской стороной мы сохраним на уровне договоренностей между двумя правительствами", - заключила Москва.

Спор

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров".

С шахтой "Туров" связано 4-7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике ущерб в 13,5 млрд злотых (около $3,75 млрд).