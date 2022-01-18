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Алжир примет участие в Международной туристической выставке в Москве

Поездка делегации республики будет направлена на продвижение на международном уровне Алжира как туристического направления

РАБАТ, 18 января. /ТАСС/. Алжир примет участие в 28-й Международной туристической выставке в Москве (MITT), которая пройдет в марте. Об этом сообщило во вторник министерство туризма и ремесел североафриканской страны.

В ведомстве подчеркнули, что запланированная поездка делегации республики в Москву будет направлена на "продвижение на международном уровне Алжира как туристического направления, популяризацию преимуществ, материального и нематериального наследия страны посредством участия в мероприятиях и специализированных выставках".

MITT считается крупным мероприятием, на которое съезжаются представителей турбизнеса из российских регионов и со всего мира. Предстоящая выставка пройдет в выставочном центре "Крокус Экспо" с 15 по 17 марта 2022 года.

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