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США будут следить за ситуацией с ростом цен на нефть и взаимодействовать с ОПЕК+

У Вашингтона по-прежнему остаются инструменты для решения проблем, связанных с ценами, подчеркнула представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Власти США продолжат следить за ситуацией с ценами на нефть и по мере необходимости взаимодействовать со странами ОПЕК+. Об этом, как сообщает во вторник агентство Reuters, заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Мы продолжим следить за ценами в контексте глобального экономического роста и при необходимости взаимодействовать с нашими партнерами в ОПЕК+", - сказала она.

"Мы продолжаем работать со странами-производителями и странами-потребителями, и эти шаги оказали реальное влияние на цены. В конечном счете у нас по-прежнему остаются инструменты для решения проблем, связанных с ценами", - добавила Хорн.

Стоимость фьючерса на Brent на бирже ICE 18 января преодолела отметку $88 за баррель впервые с октября 2014 года. Цена российской экспортной нефти Urals в Европе 14 января поднялась выше $86 за баррель также впервые с октября 2014 года.

В ноябре прошлого года президент США Джо Байден принял решение задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны. Как отмечали в Белом доме, это делается в целях снижения цен на топливо для американцев и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке после пандемии.

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