Эксперты оценили причины прироста МСП в России в 2021 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Появление в России свыше 1 млн новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2021 году не является неожиданностью, поскольку данный прирост в целом соответствует показателям прошлых лет. В то же время за прошлый год было ликвидировано около 800 тыс. субъектов. Об этом сообщили опрошенные ТАСС представители деловых объединений и эксперты, предложив дополнительные меры стимулирования начинающего бизнеса.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что в 2021 году зарегистрировано свыше миллиона вновь созданных предприятий, то есть на 20% больше, чем на начало прошлого года. По его словам, это говорит о том, что "деловая активность возобновляется".

По данным единого реестра субъектов МСП, число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за прошедший год выросло на 182 142. А число вновь созданных микропредприятий составило 1 024 821, что на 202 149 субъектов больше, чем в прошлом году, но чуть меньше, чем за 2018 и 2019 годы.

"Надо сказать, что никакой сенсации в этой статистике нет. Если из упомянутого миллиона вновь зарегистрированных субъектов вычесть примерно 800 тыс. выбывших, то цифра уже не будет столь впечатляющей. В целом прирост образует разность между вновь появившимися и выбывшими, и он составил 3,2%. Стоит заметить, что в пределах последнего пятилетия обороты и количество МСП дрейфуют около одного знаменателя, что не позволяет уйти от доли 20% в ВВП. А для роста благосостояния граждан нужно, чтобы МСП формировал минимум 30-40%", - сказал ТАСС руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

Глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин указал, что количество вновь созданных МСП соответствует докризисному уровню. "При этом процент прироста субъектов в целом коррелирует с экономическим ростом страны", - добавил он.

Отмена ЕНВД и расширение поддержки

Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева объяснила прирост, прежде всего, отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с начала 2021 года. "Многие предприниматели, работающие как ООО, выбирали альтернативные системы налогообложения. Значительная часть перешла на ИП, чтобы иметь возможность применения патентной системы налогообложения. Еще какая-то часть зарегистрировала новые юрлица в регионах, где были понижены ставки по упрощенной системе налогообложения. Эта тенденция была характерна как раз для прошлого года", - пояснила эксперт.

Председатель новгородского регионального отделения "Деловой России", директор Новгородского фонда развития креативной экономики Юрий Весельев увидел причины роста в "особенностях демографического развития" и расширении мер поддержки для новичков. "Молодежь, которая проходила через первые программы вовлечения в активную экономическую деятельность, повзрослела. Начать свое дело для этих ребят и их родителей - привлекательная стратегия будущего. Кроме того, меры поддержки предпринимательства на старте, введенные в последнее время на федеральном и региональном уровнях, помощь с бухгалтерским и юридическим обслуживанием, упрощение исчисления налогообложения, делают выбор в пользу легализации предпринимательства для тех, кто фактически ведет свое дело, все более привлекательным", - отметил он.

По его словам, весомое количество предпринимателей регистрируются в секторах креативной экономики. Также это могут быть фермеры и те, кто оказывает мелкие бытовые услуги населению. Президент и основатель коммуникационной группы TWIGA Александр Оганджанян предполагает, что "основное количество регистрации субъектов МСП приходится на сферу доставки продуктов, интернет-магазины, разнообразные сервисы, блоги и подобные виды работы из дома".

Депутат Госсовета Татарстана от Партии роста, гендиректор группы компаний "Кориб" Олег Коробченко убежден, что рост МСП произошел в сфере торговли и услуг, где "не требуется больших материальных затрат". "Открытия новых производств, по крайней мере в машиностроении, не наблюдается. Не так уж просто открыть инновационное производство, завод с нуля", - заметил он.

На смену старым закрытым предприятиям в образовавшиеся ниши приходят новые, в том числе переорганизованные "игроки", сказал совладелец конного завода "Ермак", глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. "Что касается нашей сферы, то многие частные фермеры стали продавать свою продукции сначала по картам, а теперь и онлайн с доставкой до клиента, используя службы доставки. Отдельно хочу обратить внимание, что появились МСП, которые занимаются производством кормов для небольших фермеров и уже сейчас закрывают огромную проблему для многих хозяйств. Теперь не нужно приобретать землю, покупать трактора, что-то сеять, убирать, создавать огромный штат сотрудников. Достаточно просто купить корма, причем с доставкой. В общем развитие фермерского МСП простимулировало появление новых игроков в целом в МСП", - подчеркнул предприниматель.

Новые льготы для начинающих бизнесменов

Для интенсификации прироста новых малых и средних компаний в России эксперты предлагают ввести ряд дополнительных льгот для начинающих предпринимателей.

Так, вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева посоветовала "всерьез подумать о нулевой [налоговой] ставке для начинающих предпринимателей в течение первого года деятельности, далее поднимать ставки по 1% в год". Но при условии достижения определенных оборотов ставка должна становиться выше, указала она.

Заместитель председателя Партии роста, собственник торговой марки "Млесна" Сергей Демин выступил за такие льготы как "долгосрочная аренда помещения по сниженной ставке, возможность доступа к энергосетям по специальным тарифам, обеспечение доступа в интернет на безвозмездной основе".

Управляющий партнер юридической компании "ЭНСО" Алексей Головченко считает позитивными примеры оказания консалтинговых услуг в центрах поддержки предпринимателей. Он предложил запускать подобный консалтинг и в новых сферах. В частности в ИТ, помогая начинающим компаниям, например, разобраться в вопросах использования прав интеллектуальной собственности.

Генеральный директор швейного производства "Толстойвеар" Михаил Кузнецов напомнил, что для поддержки роста уже анонсировано введение автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). "Как производитель могу сказать, что любая автоматизация ведет к уменьшению затрат, а уменьшеие затрат - это увеличение прибыли", - заключил он.

Рост выручки в МСП

Как показали результаты опроса "ВКонтакте", проведенного в декабре 2021 года среди 500 магазинов соцсети, выручка 49% российских микропредпринимателей "заметно или немного" выросла в прошлом году. Еще у 14% она не изменилась, столько же человек отметили ее падение. Опрошенные эксперты объяснили такую тенденцию несколькими факторами.

"Рост выручки я лично связываю больше всего с темой легализации финансовых потоков МСП, которые начинают перетекать с прямых переводов с карты на карту в область легального прямого оборота по расчетным счетам", - пояснил ТАСС управляющий партнер группы компаний "GGroup - управление активами" Евгений Протопопов.

В свою очередь член генерального совета "Деловой России", основатель рекламного агентства "Твой выбор" Алексей Мостовщиков связал увеличение выручки "с восстановлением деловой активности после пандемии, массовым переходом бизнеса в онлайн и развитием интернет-торговли".