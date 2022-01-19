Внешнеторговый оборот на Урале в 2021 году увеличился в 1,5 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2021 году увеличился в 1,5 раза, до $29 млрд, а грузооборот - на четверть, до 19 млрд тонн. Также был увеличен объем взимаемых таможенных платежей за счет введения в стране экспортных таможенных пошлин на лес и металлы, сообщили в среду в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"Всего внешнеторговый оборот в 2021 году увеличился в полтора раза, до $29 млрд, а грузооборот - на четверть, до 19 млрд тонн. Количество экспортных деклараций выросло со 129 до 146 тыс., а количество импортных сократилось почти на 40%", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, внешнеэкономическую деятельность в минувшем году на Урале вели 4,3 тыс. участников. Они подали 208 тыс. деклараций на товары, что на 17 тыс. меньше, чем годом ранее. Это связано с тем, что часть деклараций после введения в феврале 2021 года автоматической диспетчеризации перераспределялись в другие центры электронного декларирования страны. Объем перечислений в федеральный бюджет увеличился почти на треть, за 2021 год таможня пополнила федеральную казну на 90,6 млрд рублей.

"Несмотря на сокращение декларационного массива на 8%, мы смогли перевыполнить плановое задание на четверть. Значительную роль в увеличении взимаемых таможней платежей сыграло введение правительством России экспортных таможенных пошлин на лес и металлы", - прокомментировал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

В Уральский федеральный округ входят Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.