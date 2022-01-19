"Зеленые" в ФРГ выступили за прекращение поставок оружия из Германии в Египет

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Претендент на пост главы германской партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур призвал прекратить поставки оружия из Германии в Египет, который в настоящее время является основной страной-получателем.

"Экспорт германских вооружений в Египет и Саудовскую Аравию не должен иметь место ввиду проблемной политики обеих стран", - заявил Нурипур в среду агентству DPA. При этом причиной подобного предложения, по его словам, является тот факт, что данные государства участвуют в войне в Йемене. Кроме того, как утверждал Нурипур, в обеих странах имеют место систематические нарушения прав человека.

Египет уже три года занимает первое место среди стран - импортеров вооружений из Германии. Предыдущее правительство ФРГ, состоявшее из консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), только в прошлом году одобрило поставки вооружений в Египет на сумму €4,34 млрд - больше, чем в любое другое государство. Нурипур подверг резкой критике подобное решение властей Германии, которое, по его мнению, "не имеет ничего общего с духом коалиционного соглашения".

В коалиционном договоре новое правительство Германии в составе СДПГ, "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) определило еще больше ограничить экспорт оружия с помощью закона о контроле, особенно в так называемые третьи страны, не входящие в ЕС и НАТО.

Ранее DPA сообщало, что новое правительство ФРГ, приступившее к работе в декабре, продлит на 2022 год запрет на поставки вооружений Саудовской Аравии. Эта решение формально действовало до 31 декабря 2021 года. Германия приостановила продажи вооружений Саудовской Аравии в ноябре 2018 года из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Исключения касались лишь совместных проектов стран - участниц НАТО с Эр-Риядом.