С февраля авиакомпания "Аврора" открывает регулярный рейс Улан-Удэ - Красноярск

ТАСС, 19 января. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" с февраля открывает регулярный маршрут Улан-Удэ - Красноярск, сообщила в среду пресс-служба перевозчика.

"С февраля 2022 года авиакомпания "Аврора" начинает выполнять регулярные полеты по новому социально значимому маршруту Улан-Удэ - Красноярск. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Стоимость перелета в одну сторону составит 5,5 тыс. рублей.

Проект создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке включен в национальную программу социально-экономического развития ДФО. "Аврора" начала работу летом 2021 года, к 2022 году перевезла 69,9 тыс. пассажиров. Самым востребованным стало направление Хабаровск - Якутск, по которому компания перевезла 11,8 тыс. пассажиров. Популярностью пользуются рейсы из Владивостока в Улан-Удэ (6,8 тыс. пассажиров), из Хабаровска в Оху (6,3 тыс. пассажиров) и Тынду (5,7 тыс. пассажиров), из Южно-Сахалинска в Красноярск (5,6 тыс. пассажиров). В 2022 году а/к "Аврора" продолжит выполнение этой программы, количество маршрутов будет увеличено до 36. Более 200 тысяч пассажиров смогут воспользоваться социально значимыми рейсами по доступным тарифам, субсидируемым правительством РФ из бюджета, сообщал гендиректор перевозчика Константин Сухоребрик.