Токио доведет до 3,4% долю добываемого в стране газа в общем объеме потребления

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Правительство Японии надеется довести до 3,4% долю добываемого внутри страны природного газа в общем объеме его потребления. Такая цель может быть достигнута за счет разработки месторождения под дном Японского моря у побережья префектур Симане и Ямагути, сообщает в среду на своем сайте деловая газета Nikkei.

В настоящее время на добываемый внутри страны природный газ приходится 2,2% его потребления. Пробное бурение на месторождении в 100 км к северу от побережья префектур Симане и Ямагути на юго-западе острова Хонсю предполагается начать в марте. Такие работы в Японии будет производиться впервые за последние примерно 30 лет.

Ими займутся крупнейшая в стране нефтегазовая компания INPEX, которая фактически контролируется правительством, и Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам. Они предполагают вложить в поисковые работы 3,3 млрд иен (около $29 млн). Обустройство месторождения в случае подтверждения его перспективности начнется в 2027 году, добыча начнется в 2032 году.

В год оно должно давать примерно 900 тонн природного газа. В то же время Япония ежегодно импортирует 76,5 млн тонн это ресурса и полностью зависит от его закупок за рубежом.