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ФАС возбудила дело о "дорожном" картеле в Приморье и Хабаровском крае на 14,5 млрд рублей

Признаки сговора выявили на торгах по строительству и содержанию дорог

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о картельном сговоре на сумму 14,5 млрд рублей в отношении трех компаний, занимающихся строительством и содержанием автомобильных дорог. Как сообщает пресс-служба регулятора, признаки нарушения выявили на торгах по строительству и содержанию дорог при реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Приморском и Хабаровском краях.

"В результате взаимодействия антимонопольного органа с УФСБ России по Приморскому краю антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Стройдорсервис", ООО "Хабаровскдорснаб" и ООО "ИКС - РОУД", - говорится в сообщении ФАС.

В пресс-службе отмечают, что в случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

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РоссияПриморский крайХабаровский край
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