В Польше заявили, что договоренности с Чехией по шахте "Туров" включают отзыв Прагой иска

ВАРШАВА, 19 января. /ТАСС/. Представители правительств Польши и Чехии договорились о завершении судебного разбирательства по вопросу угледобывающей шахты "Туров", если сторонам удастся подписать соглашение, прекращающее этот спор. Об этом заявила в среду в эфире Польского радио министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

"Частью соглашения после его подписания является немедленный отзыв иска из суда ЕС и, тем самым, завершение этого спора. Это не элемент переговоров. Это установлено и подтверждено двумя сторонами. Конечно, если мы это соглашение подпишем", - сказала она.

"Мы готовы его подписать уже сегодня. Если чешское правительство подтвердит наши договоренности с министром, то мы немедленно подпишем соглашение", - отметила министр. "Если соглашение будет подписано, то чешская сторона немедленно высылает сообщение в суд, что спор закрыт, и отзывает свою жалобу", - добавила она.

Во вторник в Варшаве Москва и ее чешская коллега Анна Губачкова провели пятичасовые переговоры, посвященные спору вокруг "Турова", но договорились не разглашать их итоги до момента завершения всех согласований в Праге.

Спор

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров".

С шахтой "Туров" связано 4-7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике ущерб в 13,5 млрд злотых (около $3,75 млрд).