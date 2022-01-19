Нижегородский аэропорт в 2021 году обслужил рекордное число пассажиров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 января. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") в 2021 году составил рекордные 1,48 млн человек, из которых 1,1 млн - пассажиры внутрироссийских рейсов, сообщает в среду пресс-служба аэропорта.

"В международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова в 2021 году обслужено рекордное количество пассажиров. По итогам года общий пассажиропоток воздушной гавани вырос на 31% по сравнению с доковидным 2019 годом и составил 1,48 миллиона человек. Из которых 1,1 миллиона - пассажиры внутрироссийских рейсов. Прирост в этом сегменте составил 42% к 2019 году", - сказано в сообщении.

Основной прирост пассажиропотока происходил за счет перелетов по внутренним воздушным линиям, минуя Москву. В 2021 году из Нижнего Новгорода выполнялись рейсы по регулярной полетной программы по 23 направлениям в обход Москвы. Перелетами воспользовались более 626 тыс. пассажиров, выполнено 6,7 тыс. рейсов. В течение года появились новые направления: в Астрахань, Волгоград, Геленджик, Мурманск; после перерыва возобновлены полеты в Калининград, Норильск, Уфу.

Традиционно популярными внутренними направлениями из Нижнего Новгорода в течение года оставались Москва, Санкт-Петерубрг, Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград и Краснодар.

Всего за 2021 год регулярные пассажирские перевозки из аэропорта Нижнего Новгорода выполнялись по 42 направлениям, 15 авиакомпаниями.