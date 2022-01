Генпрокурор Нью-Йорка обратилась в суд, чтобы добиться показаний от Трампа и его детей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс во вторник обратилась в суд с ходатайством о принуждении бывшего президента США Дональда Трампа, его сына Дональда Трампа - младшего и дочери Иванки к даче показаний в рамках расследования, касающегося возможного мошенничества в принадлежащей ему компании Trump Organization. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте генерального прокурора.

"Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня подала иск, чтобы принудить Дональда Трампа, Дональда Трампа - младшего и Иванку Трамп явиться для дачи показаний под присягой в рамках продолжающегося рассмотрения гражданского дела в отношении финансовых операций [компании] Trump Organization", - говорится в сообщении. "Как следует из поданных сегодня документов, каждое из этих лиц принимало непосредственное участие в одной или более рассматриваемых операций", - отмечается в тексте.

Согласно заявлению, в поданном иске содержится требование о вынесении судебного приказа о явке Дональда Трампа и его детей для дачи показаний, а также о предоставлении документации, имеющейся у бывшего президента США. В заявлении подчеркивается, что в ходе расследования были обнаружены доказательства, указывающие на то, что компания Трампа предоставляла в финансовые учреждения неверную информацию о стоимости своих активов для получения экономической выгоды. Офис генерального прокурора Нью-Йорка еще не принял решение о начале судебного разбирательства на основании найденных сведений, говорится в заявлении.

История расследования

В июле 2021 года Trump Organization и лично ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, причастности к мошенничеству, хищении имущества и подделке документов. По сведениям телеканала Си-эн-эн, следователи также в течение продолжительного времени пытались добиться от Вайссельберга показаний, которые могли бы использовать против Трампа. Экс-президенту пока обвинений не предъявили.

Расследование в отношении компании Трампа проводит генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, а также прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс. Компанию, в частности, подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Разбирательство было начато после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Экс-президент отрицает обвинения и называет проводимые властями Нью-Йорка расследования "величайшей охотой на ведьм", инициированной демократами в отношении него и его сторонников.

В январе 2022 года газета The New York Times сообщила, что генпрокурор Нью-Йорка вызвала детей Трампа для дачи показаний. Ранее стало известно, что прокуратура штата Нью-Йорк намерена также допросить самого бывшего президента США. Как утверждает источник The New York Times, повестки ему и его детям были вручены еще 1 декабря 2021 года. Они требуют, чтобы Дональд Трамп дал показания под присягой 7 января 2022 года. Еще один сын бывшего президента Эрик Трамп был допрошен по этому делу осенью 2020 года. Адвокаты Трампа в свою очередь подали в суд на прокурора штата Летицию Джеймс, утверждая, что она нарушает права бывшего президента.