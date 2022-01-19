Минвостокразвития начал переговоры с потенциальными инвесторами в курильский офшор

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики начало работу по привлечению инвесторов на Курильские острова, где планируется создать специальный налоговый режим, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Во вторник Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предоставляет новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, налоговые льготы при соблюдении определенных условий. Документ инициирован правительством РФ и вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

"Мы работаем с потенциальными инвесторами, которые заинтересованы в реализации своих проектов на Курильских островах", - сказали в пресс-службе, отметив, что, прежде всего, речь идет о предприятиях рыбной и туристической отраслей.

В министерстве рассчитывают, что новый налоговый режим заинтересует как российских, так и зарубежных предпринимателей. Глава министерства Алексей Чекунков неоднократно подчеркивал, что российские власти будут рады инвесторам из всех стран, включая Японию.

Правительство России одобрило законопроект, касающийся регулирования деятельности резидентов, зарегистрированных на территории Курильских островов. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в конце декабря выразил уверенность, что он будет принят в начале года.

На Курильских островах будет введен режим свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость. Закон позволит компаниям, желающим начать бизнес на Курильских островах, на 20 лет полностью освобождаться практически от всех видов налогов. Речь идет о налогах на прибыль и имущество организаций, а также о земельном и транспортном. Будут значительно снижены тарифы страховых взносов.