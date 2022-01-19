Новосибирская область увеличит финансирование обеспечения жильем сирот на 30% в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где в жилье нуждаются около 3 тыс. детей-сирот, увеличат финансирование обеспечения их квартирами более чем на 30% - до 1,7 млрд рублей, благодаря чему жилье получат около 800 человек. Об этом сообщила в среду в пресс-центре ТАСС замминистра труда и социального развития региона Ольга Потапова.

"Мы понимаем, что темпы обеспеченных нужно, безусловно, наращивать. В данном финансовом году, действительно, бюджет увеличен почти на 400 млн рублей. Он составляет 1,7 млрд рублей. В общей сложности мы планируем обеспечить в текущем году порядка 800 человек", - сказала она.

По словам Потаповой, очередность на жилье среди сирот в регионе достаточно большая - 3 тыс. человек, ежегодно к очереди добавляется 300-400 детей, оставшихся без попечения родителей. Региональное Минтруда стремиться к снижению этого показателя до минимума. В частности, в 2021 году финансирование на эти цели увеличили в два раза. Кроме этого, теперь нуждающиеся могут получить жилищные сертификаты. "Мы для себя ставим задачу к 2025 году практически минимизировать очередность. Для того, чтобы сократить очередность, мы должны выйти примерно на 1 тыс. обеспеченных в год", - сказала замминистра.

Ранее заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин объявил предостережение министру труда и социального развития области Ярославу Фролову о недопустимости нарушения закона в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Сообщалось, что муниципалитеты региона не в полном объеме осваивают субвенции на приобретение жилья для детей-сирот.