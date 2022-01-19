Якутия получит 4,4 млрд рублей на освоение семи перспективных участков полезных ископаемых

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Якутия получит из федерального бюджета 4,4 млрд рублей на разработку семи перспективных площадей полезных ископаемых, ожидаемый эффект от этих инвестиций - 104 млрд рублей. Об этом сказал глава Минприроды РФ Александр Козлов на совещании по реализации федерального проекта "Геология: возрождение легенды" в Якутии.

По его словам, председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал предложения министерства по активизации открытия новых месторождений, "которые пополняют бюджет, гарантируют национальную безопасность и оставляют задел для будущих поколений".

"Сегодня это предложение трансформировалось в федеральный проект "Геология: возрождение легенды". В целом на нее предусмотрено свыше 30 млрд рублей, но эффект, который мы получим, гораздо больше. Например, Якутии мы выделяем 4,4 млрд рублей на семь перспективных площадей, ожидаемая бюджетная эффективность составит 104 млрд рублей, а стартовые платежи при проведении аукционов по итогам проведения геологоразведочных работ - почти 8 млрд рублей", - сказал Козлов, слова которого приводятся в сообщении Минприроды.

По словам министра, в регионе будут искать газ, нефть и твердые полезные ископаемые, такие как золото и серебро. "На месте, здесь с руководителями геологических партий мы обсудили, как мы эту работу будем делать. Деньги есть, мы их уже довели, более 4 млрд рублей выделено на три года на поиск этих месторождений", - добавил он.

Министр подчеркнул, что речь идет о пяти углеводородных участках, двух - с твердыми полезными ископаемыми. Геологоразведкой по углеводородному сырью будут охвачены Мунская, Жиганская, Соболох-Маянская, Ундюлюнская и Восточно-Лиденская площади. Оцениваемые ресурсы категории Dл составляют 5 млн тонн условного топлива. Геологоразведка по твердым полезным ископаемым пройдет по Делянкирской площади и флангам Депутатского рудного узла. Прогнозные ресурсы по серебру составляют Р1 - 2,5 тыс. тонн, Р2 - 4 тыс. тонн; по золоту - Р1 - 30 тонн, Р2 - 70 тонн.

Как уточняют в Минприроды, "денежные средства дошли до заказчиков, конкурсная документация готова, скоро начнется сбор экспедиций".

Как сказал журналистам глава Якутии Айсен Николаев, геология имеет для республики ключевое значение. "Регион во многом зависит именно от развития добывающей промышленности, - отметил он. - Конечно, возобновление минерально-сырьевой базы для нас крайне важно. Мы понимаем, что здесь благодаря решению, которое принято на федеральном уровне, сегодня уже началось движение по более активным геологическим излучениям в Якутии, в том числе Арктике".

Всего по России в рамках проекта "Геология: возрождение легенды" планируется изучить 23 перспективные площади, из которых 15 - это твердые полезные ископаемые (золото, серебро, свинец, цинк, медь, железные руды, бентониты, графит) и восемь - на углеводородное сырье (нефть, газ). Также запланированы геологоразведочные работы по поиску 13 источников подземных вод.

Общий объем затрат на геологоразведку оценивается в чуть более 12 млрд рублей, ожидаемый эффект - 427 млрд рублей, а ожидаемый размер стартового платежа при проведении аукционов по итогам выполненных геологоразведочных работ превысит 15 млрд рублей.