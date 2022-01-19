"Делимобиль" планирует на 40% увеличить автопарк в Казани в 2022 году

КАЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Сервис каршеринга "Делимобиль" планирует увеличить свой парк в Казани до 1 тыс. автомобилей. К концу 2021 года мощности компании составляли порядка 600 автомашин. Об этом на итоговом заседании коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана сообщила его руководитель Талия Минуллина.

"В апреле у нас запущен следующий каршеринг-сервис для жителей Казани компании "Делимобиль". Планируется нарастить мощности автопарка до 1 тыс. машин. В апреле мы открывались, у них было 450 машин, к концу года стало 603. И до 1 тыс. [увеличить количество] они планируют в 2022 году", - сказала Минуллина.

По ее словам, также откроют станцию технического обслуживания.

"Делимобиль" - проект каршеринга, открытый в 2015 году. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Туле и Казани. Суммарный парк сервиса "Делимобиль" в России превышает 15 тыс. автомобилей.