"Желдороги Литвы" уведомили Минск о прекращении с 1 февраля транзита белорусских удобрений

ВИЛЬНЮС, 19 января. /ТАСС/. Госкомпания "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") официально уведомила ОАО "Беларуськалий" о расторжении договора о транзите через Литву в Клайпедский морской порт белорусских удобрений, в отношении которых действуют санкции США и которые с 1 февраля транспортироваться не будут. Об этом в среду сообщило литовское железнодорожное ведомство.

"Выполняя решение правительства, с 1 февраля мы прекращаем предоставление своих услуг ОАО "Беларуськалий", - приводятся в сообщении слова генерального директора Эгидиюса Лазаускаса.

Как отметил глава госпредприятия, оно готово рассмотреть заявки других компаний на перевозку белорусских удобрений. "По этим заявкам мы будем консультироваться с государственными инстанциями, в том числе с координационной комиссией по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы", - отметил Лазаускас.

12 января литовское правительство постановило аннулировать договор о транзите белорусских удобрений как не отвечающий интересам национальной безопасности. После этого глава Минтранса Марюс Скуодис отметил, что данные перевозки могут осуществлять около 10 других предприятий, наиболее реальные возможности есть у двух из них. "Летувос гележинкеляй" обязана предоставлять другим лицензированным железнодорожным перевозчикам возможность использовать свою инфраструктуру.

Расторгаемый договор был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.