Сектор потребления на Хайнане в 2021 году увеличился на 26,5%, поток туристов - на 25,5%

ХАЙКОУ /Китай/, 19 января. /ТАСС/. Потребительский сектор южнокитайской провинции Хайнань в 2021 году вырос на 26,5%, до 249,76 млрд юаней (39,25 млрд долларов по текущему курсу). Как сообщило в среду статистическое управление региона, за соответствующий период остров посетили 81 млн туристов - на 25,5% больше, чем годом ранее.

Согласно данным ведомства, за прошедший год жители и гости провинции совершили покупки на 221,27 млрд юаней (34,77 млрд долларов), что на 24,9% больше, чем годом ранее. Потребление косметики, как уточняется, выросло на 59,5%, ювелирных украшений и драгоценностей - на 43,6%, телекоммуникационного оборудования - на 160,6%.

По подсчетам управления, цены на Хайнане на протяжении всего прошлого года были стабильными: индекс инфляции составил всего 0,3%. Цены на жилье и одежду выросли на 1% и 0,9% соответственно. В то же время медицинские услуги подешевели на 0,6%, расходы потребителей на культуру и сферу образования снизились на 0,7%.

Как следует из распространенного доклада, в 2021 году доходы провинции от туризма выросли на 58,6%, до 138,43 млрд юаней (21,75 млрд долларов). На фоне этих изменений средний доход на душу населения Хайнаня увеличился на 9,1%, составив 30 457 юаней (4 780 долларов).