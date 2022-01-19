Андрей Мельников стал главой АСВ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) назначил Андрея Мельникова на должность генерального директора госкорпорации, следует из сообщения АСВ.

"Совет директоров одобрил освобождение Юрия Олеговича Исаева от должности генерального директора агентства в связи с его назначением заместителем председателя Банка России. По представлению председателя совета директоров генеральным директором агентства с 26 января 2022 года назначен Андрей Геннадьевич Мельников", - указано в сообщении.