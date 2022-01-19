Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз животноводческой продукции из Иордании

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россельхознадзор объявил, что с 19 января 2022 года введены временные ограничения на импорт в Россию живых животных и животноводческой продукции из Иордании в связи с ухудшением там эпизоотической обстановки по ящуру. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 19 января 2022 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию живых животных и животноводческой продукции из Иордании в связи с ухудшением там эпизоотической обстановки по ящуру", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичный запрет из-за регистрации очага ящура был введен с 12 января в отношении подконтрольных товаров из Палестины. Также ограничения распространились на ввоз животноводческой продукции и животных из Казахстана в связи с подозрением об ухудшении в этой стране эпизоотической обстановки по данному заболеванию, позже в Казахстане подтвердили регистрацию болезни на своей территории, отметили в Россельхознадзоре.

Эти меры были введены в отношении поставок восприимчивых к ящуру живых животных и не подвергнутого тепловой обработке мяса, мясопродукции, молока и молочной продукции. В пресс-службе ведомства сообщили, что транзит по территории России живых животных, восприимчивых к ящуру тоже был запрещен.

"Кроме того, под ограничения попадают шерсть, волос, щетина, трофеи, кишечное сырье, шкуры и кожа, не обработанные по технологии, разрушающей вирус; генетический материал (за исключением отобранного in vivo); корма и кормовые добавки животного и растительного происхождения (за исключением готовых кормов для домашних животных и декоративных птиц и некоторых других товарных позиций); бывшее в употреблении оборудование для содержания и убоя животных", - сообщили в Россельхознадзоре.