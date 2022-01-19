Крупнейший коньячный завод в Дагестане за год на четверть увеличил выпуск продукции

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Крупнейший производитель коньяка в Дагестане Кизлярский коньячный завод в 2021 году произвел 663 тыс. декалитров бутилированной продукции, что на 25% превышает показатели предыдущего года, объем продаж вырос на 19%, сообщил ТАСС гендиректор предприятия Евгений Дружинин.

"Объем производства бутилированной продукции АО "Кизлярский коньячный завод" по итогам 2021 года составил 663 тыс. дал, что на 25% выше результатов за аналогичный период 2020 года (531,0 тыс. дал). При этом общий годовой объем продаж готовой продукции за 2021 год составил 659,2 тыс. дал, что выше объема продаж за 2020 год на 19% или 553,3 тыс. дал", - сказал Дружинин.

По его словам, в 2021 году предприятие активно расширяло присутствие на экспортных ранках. "Общество заключило несколько контрактов на отгрузку в Республику Беларусь, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья. Была осуществлена первая отгрузка в Германию в объеме 683,2 дал. В 2022 году планируется развивать отгрузки в данном направлении, увеличив свое присутствие на рынках стран Евросоюза", - сказал руководитель предприятия.

Он отметил, что ассортимент продукции насчитывает более 200 позиций. По словам Дружинина, на предприятии ведется работа по модернизации - в 2021 году на это направлено порядка 65,1 млн руб. В частности, проведена модернизация линий розлива, построена площадка для нержавеющих резервуаров, проведена закупка фильтр-пресса.

Кизлярский коньячный завод основан в 1885 году. Осуществляет полный цикл производства от закупки и переработки винограда до розлива продукции. Ежегодно завод перерабатывает более 42 тыс. тонн винограда, который закупает в Дагестане, в Чечне и Ставропольском крае.