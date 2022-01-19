Reuters: добыча нефти в Ливии сохранится на уровне в 1,2 млн баррелей в сутки в 2022 году

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Добыча нефти в Ливии сохранится на отметке в 1,2 млн баррелей в сутки в текущем году. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил на пресс-конференции в среду Мустафа Саналла, председатель совета директоров Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) страны.

По словам Саналлы, NOC рассчитывает, что сможет еще больше увеличить добычу, если получит дополнительный бюджет. Он также добавил, что в 2022 году корпорация планирует ввести в эксплуатацию два новых месторождения, на которых будет добываться около 18 тысяч баррелей в сутки.

11 января NOC объявила об отмене состояния форс-мажора в отношении экспорта нефти с месторождений Эль-Филь, Эль-Вафа и Эль-Хамада, а также крупнейшего Эш-Шарара. За три недели до этого работа на них была приостановлена после того, как нефтяные поля блокировали сотрудники так называемых формирований по охране нефтяных объектов. Это привело к тому, что страна потеряла от ежедневной добычи в размере порядка 1,2 млн баррелей более 300 тысяч баррелей.

Эш-Шарара находится под управлением Akakus Oil Operations - совместного предприятия NOC и группы европейских компаний, в том числе испанской Repsol, австрийской OMV и французской Total. От ее работы в плане электроснабжения зависит и функционирование другого, меньшего по размеру месторождения Эль-Филь, которое управляется NOC и итальянской Eni, а также НПЗ в Эз-Завии.

10 января сообщалось, что месторождения были разблокированы после успешных переговоров сотрудников формирований по охране нефтяных объектов с властями, которые пообещали выполнить их требования.