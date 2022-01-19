Дефицит бюджета Гонконга по итогам года ожидается на уровне $3,2 млрд

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 января. /ТАСС/. Дефицит бюджета Гонконга по итогам текущего финансового года (заканчивается 31 марта) составит порядка 25,2 млрд гонконгских долларов ($3,2 млрд). Об этом сообщила в среду газета The Standard со ссылкой на подсчеты Гонконгского института сертифицированных бухгалтеров (HKICPA).

Эта цифра окажется на 75% ниже, чем прогнозировалось ранее, благодаря улучшению экономической ситуации во второй половине 2021 года.

По экспертным оценкам HKICPA, бюджетные резервы местных властей к концу марта составят 902,6 млрд гонконгских долларов ($115,8 млрд). Такой объем позволит беспрерывно поддерживать государственные расходы в течение 16 месяцев.