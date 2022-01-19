Нижегородский завод "Красное Сормово" планирует сдать 11 сухогрузных теплоходов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 января. /ТАСС/. Завод "Красное Сормово" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) планирует в 2022 году сдать 11 сухогрузных теплоходов проекта RSD 59. Об этом сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на гендиректора Михаила Першина.

"ПАО "Завод "Красное Сормово" планирует в 2022 году сдать 11 сухогрузных теплоходов проекта RSD 59. Об этом сообщил генеральный директор завода Михаил Першин", - сказано в сообщении.

Так, по словам Першина, сейчас в разной степени готовности - от сборки днищевых секций до монтажа оборудования - находятся 10 таких теплоходов. Все суда, согласно условиям контракта, должны быть переданы заказчику в этом году. Сухогрузы строятся по заказу АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).

В пресс-службе добавили, что в 2022 году завод продолжит строительство серии из 5 краболовов-процессоров для компаний "Северо-Западного рыбопромышленного консорциума". По условиям договора, первое судно завод должен передать заказчику в 2023 году, еще четыре - в 2024 году. "Работа над серией продвигается с небольшим опережением графика. Первое, головное, судно закончено более чем на 50%. Приступили к монтажу судовых систем и оборудования, а также спецоборудования. Краболовы-процессоры технологически сложные суда: фактически, они будут плавучими фабриками по переработке краба. На берег суда будут привозить уже готовую замороженную продукцию, поэтому спецоборудования в трюме достаточно много", - цитирует Першина пресс-служба.

В компании отметили, что ранее в России подобные суда не строились. Единственный аналогичный краболов-процессор был построен в Турции, но сормовские суда будут от него отличаться, поскольку завод учитывает в работе пожелания рыбопромышленного консорциума.

"Красное Сормово" является лидером по количеству построенных судов проекта RSD59 среди отечественных судостроительных предприятий. В общей сложности сормовская верфь передала заказчикам 29 таких сухогрузных теплоходов.

О сухогрузах

Суда проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В". Длина судна RSD59 составляет 141 м, ширина - почти 17 м, высота борта - 6 м, осадка в море - 4,5 м, в реке - 3,6 м.