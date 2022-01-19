МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Газпром" сформирует комитет совета директоров по импортозамещению и технологическому развитию, который возглавит глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, говорится в сообщении газового холдинга на сайте раскрытия корпоративной информации.

Кроме Мантурова в комитете будут состоять министр энергетики РФ Николай Шульгинов и заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

Решение о формировании комитета принято 17 января на заседании совета директоров "Газпрома", за инициативу проголосовали все 11 членов совета.

Мантуров занимает пост министра промышленности и торговли РФ с 2012 года. Одновременно с этим Мантуров является членом совета директоров "Газпрома".