Зампред комитета Думы просит кабмин выделить 10 млрд рублей на развитие аграрных вузов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина считает необходимым обратиться в правительство РФ с просьбой о выделении 10 млрд рублей на развитие и материальное обеспечение аграрных вузов.

"Считаю необходимым обратиться к правительству РФ с просьбой выделить <...> из резервного фонда 10 млрд рублей на развитие и материально-техническое обеспечение образовательных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации", - сказала она в среду в ходе парламентских слушаний, посвященных законодательному обеспечению развития сельскохозяйственной науки и подготовке кадрового потенциала агропромышленного комплекса РФ.

По словам Школкиной, одним из источников дополнительного финансирования аграрных вузов могут стать средства, полученные государством от экспортных пошлин на зерновые и масленичные культуры, растительное масло.

Депутат напомнила, что сегодня в ведении Минсельхоза находятся 54 организации высшего образования, еще пять вузов относятся к Росрыболовству. При этом, добавила она, большинство зданий учебных заведений были построены еще в прошлом веке.

"В ведении аграрного ведомства фактически находятся 59 вузов общей площадью около 6,7 млн кв. м, где почти 4 млн кв. м приходится на учебно-лабораторные здания, более 2 млн кв. м - на здания общежитий. Большинство зданий были построены еще до 1970 года, не говоря о зданиях Тимирязевки, построенных в конце XIX - начале XX века", - отметила Школкина. По ее словам, износ многих зданий и помещений в среднем составляет 46,9%, износ оборудования - 76,2%. "Капитальный ремонт требуются 29,1% учебно-лабораторных зданий, хотя по факту - более 40-45% зданий. С общежитиями еще более серьезная ситуация, там капитального ремонта требуют 49,6% зданий", - подчеркнула Школкина, добавив, что, по экспертным оценкам, в ремонте нуждаются более 55-60% общежитий.

Она отметила, что финансирования, которое сейчас получают аграрные вузы из федерального бюджета, "хватает только на заработную плату [сотрудников] и частичную оплату коммунальных расходов, а не на решение глобальных вопросов".