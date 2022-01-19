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Зампред комитета Думы просит кабмин выделить 10 млрд рублей на развитие аграрных вузов

Надежда Школкина отметила, что одним из источников дополнительного финансирования аграрных вузов могут стать средства, полученные государством от экспортных пошлин на зерновые и масленичные культуры, растительное масло

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина считает необходимым обратиться в правительство РФ с просьбой о выделении 10 млрд рублей на развитие и материальное обеспечение аграрных вузов.

"Считаю необходимым обратиться к правительству РФ с просьбой выделить <...> из резервного фонда 10 млрд рублей на развитие и материально-техническое обеспечение образовательных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации", - сказала она в среду в ходе парламентских слушаний, посвященных законодательному обеспечению развития сельскохозяйственной науки и подготовке кадрового потенциала агропромышленного комплекса РФ.

По словам Школкиной, одним из источников дополнительного финансирования аграрных вузов могут стать средства, полученные государством от экспортных пошлин на зерновые и масленичные культуры, растительное масло.

Депутат напомнила, что сегодня в ведении Минсельхоза находятся 54 организации высшего образования, еще пять вузов относятся к Росрыболовству. При этом, добавила она, большинство зданий учебных заведений были построены еще в прошлом веке.

"В ведении аграрного ведомства фактически находятся 59 вузов общей площадью около 6,7 млн кв. м, где почти 4 млн кв. м приходится на учебно-лабораторные здания, более 2 млн кв. м - на здания общежитий. Большинство зданий были построены еще до 1970 года, не говоря о зданиях Тимирязевки, построенных в конце XIX - начале XX века", - отметила Школкина. По ее словам, износ многих зданий и помещений в среднем составляет 46,9%, износ оборудования - 76,2%. "Капитальный ремонт требуются 29,1% учебно-лабораторных зданий, хотя по факту - более 40-45% зданий. С общежитиями еще более серьезная ситуация, там капитального ремонта требуют 49,6% зданий", - подчеркнула Школкина, добавив, что, по экспертным оценкам, в ремонте нуждаются более 55-60% общежитий.

Она отметила, что финансирования, которое сейчас получают аграрные вузы из федерального бюджета, "хватает только на заработную плату [сотрудников] и частичную оплату коммунальных расходов, а не на решение глобальных вопросов".

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РоссияШколкина, Надежда Васильевна
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