Инфляция в России с 11 по 14 января замедлилась до 0,1%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 11 по 14 января 2022 года составила 0,1%, следует из данных Росстата.

По данным статслужбы, с 1 по 10 января 2022 года инфляция в РФ составила 0,56%

В годовом выражении инфляция на 14 января 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 8,62%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на макаронные изделия - на 0,7%, пшеничную муку - на 0,6% и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,5%.

Цены на мясные консервы для детского питания, стерилизованное молоко и печенье поднялись на 0,4%, на говядину, сливочное масло, маргарин, сметану, вермишель, рис и водку - на 0,3%. Творог, сычужные сыры, хлеб и овощные консервы для детского питания подорожали на 0,2%, мороженая рыба, обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Куриные яйца подешевели на 1,1%, куриное мясо - на 0,2%. Цены на гречневую крупу и сахар выросли на 0,4% и 0,5% соответственно. Подсолнечное масло подешевело на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 0,9%, в том числе на белокочанную капусту - на 2,1%, помидоры - на 2%, столовую свеклу - на 1,3%, бананы - на 1,1%, морковь - на 0,7%, яблоки и огурцы - на 0,6%, картофель - на 0,3%, лук репчатый - на 0,1%.

Цены на пшено снизились на 0,9%, шоколадные конфеты - на 0,6%, свинину и вареные колбасы - на 0,3%, сосиски, сардельки, сухие смеси для детского питания и черный чай - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: корвалол - на 0,3%, аллохол и валидол - на 0,2%, ренгалин - на 0,1%. В то же время цены на эргоферон снизились на 0,5%, нимесулид - на 0,2%, метамизол натрия (анальгин отечественный), левомеколь и поливитамины - на 0,1%

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: туалетное мыло - на 0,6%, спички - на 0,5%, хозяйственное мыло - на 0,3%, туалетная бумага, зубные пасты, детские подгузники, сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Цены на стиральные порошки снизились на 0,3%, гигиенические прокладки - на 0,2%, пеленки для новорожденных - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны - на 0,9%, электропылесосы - на 0,8%, детские футболки - на 0,6%, мужские майки и футболки - на 0,4%, телевизоры, джинсы для детей и обрезные доски - на 0,3%, легковые автомобили иностранных марок, сигареты с фильтром, женские колготки - на 0,2%, отечественные легковые автомобили, мужские носки - на 0,1%.

Цены на кроссовки для взрослых снизились на 0,2%, на детские спортивные костюмы - на 0,1%

Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо - на 0,2%.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию выросла на 0,4%, проживания в гостиницах 4-5 звезды - на 0,2%, путевки в санатории - на 0,4, %. В то же время стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты снизилась на 0,1%, проживания в гостиницах 1-2 звезды, мотелях и хостелах - на 0,1-0,3%. Тарифы на проезд в городском автобусе и плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем увеличились на 0,1%.