"Укроборонпром" отчитался о рекордных за восемь лет внешнеэкономических поступлениях

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий предприятия военно-промышленного комплекса Украины, в 2021 году получил от внешнеэкономической деятельности более $1,1 млрд, что стало рекордным показателем с 2014 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба предприятия.

"Поступления от внешнеэкономической деятельности предприятий - участников концерна в 2021 году составляют $1,11 млрд. Это на $127,6 млн превышает показатель 2020 года. Такой показатель стал рекордным для "Укроборонпрома" с 2014 года", - говорится в сообщении на сайте организации.

Комментируя данные отчетности, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту концерна Михаил Морозов заявил, что "Укроборонпром" намерен и далее наращивать показатели внешнеэкономической деятельности.