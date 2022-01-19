Арбитраж рассмотрит 21 марта требование ВТБ к "Открытие холдингу" на 62,1 млрд рублей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы назначил к рассмотрению заявление банка ВТБ о включение в реестр требований кредиторов "Открытие холдинга" - бывшего основного владельца банка "Открытие" - задолженности в размере более 62,1 млрд рублей. Это заявление будет рассмотрено на судебном заседании 21 марта 2022 года, следует из картотеки арбитражных дел.

"В Арбитражный суд города Москвы 27 декабря 2021 года в электронном виде поступило заявление банк ВТБ (ПАО) о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 62 млрд 103 млн 791 тыс. 853,73 рубля, как обеспеченные залогом имущества должника", - говорится в материалах картотеки.

20 февраля 2020 года компания "Открытие холдинг", бывший основной владелец банка "Открытие", направил в Арбитражный суд Москвы заявление о своем банкротстве. Тогда в пресс-службе холдинга ТАСС пояснили, что к настоящему моменту "Открытие холдинг" передал кредиторам практически все свои активы. Однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств. В связи с этим холдинг принял решение подать заявление о собственном банкротстве.

В январе 2021 года арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил иск банка ВТБ к "Открытию холдинг" на 13,6 млрд рублей.