Ганноверскую промышленную выставку перенесли на начало июня

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Ганноверская промышленная выставка-ярмарка (Hannover Messe) - одна из крупнейших в мире выставок высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации - перенесена на начало июня из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении организаторов.

В нем отмечается, что Hannover Messe 2022 пройдет с 30 мая по 2 июня. Ранее планировалось, что выставка состоится в апреле. "На фоне продолжающегося высокого уровня заболеваемости в Германии и многих соседних странах мы вместе с нашими экспонентами решили перенести Hannover Messe. Прошлый год показал, что летние месяцы лучше всего подходят для организации крупных мероприятий во время пандемии", - отметил генеральный директор Ганноверской выставки Йохен Кёклер.

Он уточнил, что в настоящее время сложно предсказать, улучшится ли эпидемическая ситуация к апрелю, поэтому новая дата проведения мероприятия гарантирует посетителям максимально возможную безопасность планирования, чтобы они могли представить свои инновации на одной из крупнейших в мире промышленных выставок.

Организаторы указывают, что акцент на цифровизацию и устойчивость будет стимулировать инновационные и эффективные подходы к производству и защите климата. В этом году выставка продлится четыре дня, однако в апреле 2023 года возобновит свой обычный пятидневный график работы.

Промышленная выставка-ярмарка в Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония) представляет собой форум изобретений и инноваций, центр обмена опытом и источник для новых партнерских отношений. Первая Ганноверская ярмарка состоялась в 1947 году в здании уцелевшей во время войны фабрики в городе Латцен под руководством британской военной администрации для стимулирования промышленной активности в рамках послевоенного восстановления Германии. Обычно в выставке участвуют около 6 тыс. экспонентов и порядка 200 тыс. посетителей.