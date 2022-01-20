Комплекс мер по развитию Дагестана получил поддержку на федеральном уровне

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Дополнительные инвестиции будут привлекать в предстоящую модернизацию ЖКХ Дагестана, сообщил глава республики Сергей Меликов после встречи с вице-премьером Александром Новаком. Стороны обсудили реализацию поручений президента России, которые касаются ускоренной реализации проектов газоснабжения и развития энергетического хозяйства, об этом говорится на официальном аккаунте руководителя субъекта в Instagram.

"Планируем комплекс мер для обеспечения надежной работы энергокомплекса и наращивания темпов газификации. Одно из решений, которые в этом должны помочь, - консолидация газораспределительных сетей на базе "Газпрома" и бесхозяйных сетей на базе "Россетей". <…> Модернизация ЖКХ республики - в этот сектор будем привлекать дополнительные инвестиции", - говорится в сообщении.

На встрече обсуждались в том числе и вопросы реализации модели социально-экономического развития республики. Кроме того, был отмечен и высокий туристический потенциал региона, который по мнению Сергея Меликова, необходимо раскрывать, сохранив при этом этнокультурное многообразие.

"Александр Валентинович [Новак] поддержал наши предложения и обещал уже весной приехать в Дагестан, чтобы на месте ознакомиться с его возможностями", - заключил Сергей Меликов.

Ранее Владимир Путин рекомендовал властям Республики Дагестан совместно с компанией "Россети" до марта рассмотреть вопрос об объединении на базе крупнейших организаций, осуществляющих деятельность в энергетической сфере, электрических сетей региона и представить предложения по повышению эффективности энергосетей в Дагестане. Соответствующее поручение дано по итогам большой пресс-конференции, когда к главе государства обратился журналист из Дагестана Магомед Магомедов и рассказал, что энергетические сети в республике сильно изношены и не могут выполнять функциональную нагрузку, которая сегодня необходима.