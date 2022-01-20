"Известия": МЭР готовит законопроект о регулировании и поддержке цифровых платформ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минэкономразвития совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минцифры разрабатывает законопроект, который установит общие правила взаимодействия цифровых платформ с пользователями, а также сформирует инструменты их господдержки. Об этом газете " Известия " рассказал директор департамента развития цифровой экономики МЭР Анатолий Дюбанов.

"Мы готовим предложения по регулированию экосистем, а именно обсуждаем введение отдельного федерального закона, который бы не только затрагивал платформы, уже имеющие монопольное влияние и большую экономическую концентрацию, но и определял бы правила прозрачности и добросовестные практики на рынке для разных групп экосистем", - сообщил он.

Как рассказал Дюбанов, регулирование будет зависеть от масштаба деятельности компании. Каждую из них отнесут к одной из четырех категорий: отдельные сервисы, цифровые платформы, крупные цифровые платформы и платформы-гиганты (экосистемы). Как пишет газета, речь идет о таких платформах, как Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет", "Сбермегамаркет" и др.

Законопроект будет содержать инструменты поддержки отечественных платформ и меры по выравниванию конкуренции с западными гигантами. При этом, по словам чиновника, то, какими будут меры, еще предстоит определить. Он отметил, что регулирование будет мягким, осуществлять его будут ФАС, МЭР и саморегулируемые организации (СРО). Документ планируется выдвинуть на общественное обсуждение в начале февраля.

В ФАС газете сообщили, что документ не поступал на рассмотрение, однако заявили о поддержке позиции МЭР относительно необходимости определения отношений в цифровой экономике в правовом поле. В службе добавили, что разработали принципы добросовестного поведения для цифровых платформ. К таким принципам отнесли открытость, нейтральность отношения к различным сторонам рынка, включая конкурентов, обеспечение самостоятельности пользователей платформ, отсутствие в правилах работы расширительных и двусмысленных формулировок, а также обеспечение прав пользователей, в том числе путем рассмотрения их обращений, жалоб и предоставления полных ответов на них. В Минцифры сообщили, что не получали законопроект.

Как рассказали изданию в "Сбере", Минэкономразвития пока не обсуждало инициативу с бизнесом, но планирует это сделать. В "Яндексе", Ozon и VK не ответили на вопросы "Известий" о законопроекте. В Wildberries от комментариев отказались.