Суд арестовал имущество "Русагро" по делу о банкротстве предприятия в Саратовской области

ТАСС, 20 января. Арбитражный суд Саратовской области вынес определение об аресте имущества группы компаний "Русагро" почти на 22 млрд рублей, а также денег и имущества ее владельцев на аналогичную сумму по делу о банкротстве ООО "Волжский терминал", следует из материалов картотеки суда.

"Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства, а также наложить арест на иное движимое и недвижимое имущество Максима Дмитриевича Басова и Вадима Николаевича Мошковича в размере 21 880 081 410,7 рублей на срок до вступления в законную силу судебного акта - решения Арбитражного суда Саратовской области по заявлению о привлечении контролирующих ООО "Волжский терминал" лиц к субсидиарной ответственности. Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО "ГК "Русагро" в размере 21 880 081 410,7 рублей", - говорится в определении от 18 января, опубликованном в картотеке.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 29 июля 2019 года ООО "Волжский терминал" признано несостоятельным (банкротом). Позднее в суд поступили заявления конкурсного управляющего предприятия и ООО "Синко Трейд" о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника. Как уточняется в документе, определение об аресте денег и имущества вынесено по заявлению ООО "Синко Трейд", которое выступило с требованием о принятии обеспечительных мер по делу.

О компаниях

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах России и 35 странах мира.

Как ранее сообщал ТАСС, основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Чистая прибыль агрохолдинга "Русагро" за девять месяцев 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года - до 35,4 млрд рублей.

В состав производственной площадки ООО "Волжский терминал" в Саратовской области, как уточняется на сайте предприятия "Солнечные продукты", входит маслоэкстракционный завод, речной отгрузочный терминал и элеваторный комплекс.