Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по РСБУ за 2021 год выросла на 66%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2021 году составила 18,1 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба банка.

"Банк "Санкт-Петербург" увеличил на 66% чистую прибыль по РСБУ (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - прим. ТАСС), заработав 18,1 млрд рублей за 2021 год", - говорится в сообщении.

Выручка банка за прошлый год составила 42,4 млрд рублей, увеличившись на 10,1% по сравнению с результатом 2020 года. По итогам 2021 года активы банка увеличились на 8,8% и на 1 января 2022 года составили 795,1 млрд рублей.

На 1 января 2022 года кредитный портфель достиг 508 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Кредиты корпоративным клиентам составили 373,5 млрд рублей (+9,5%), физическим лицам - 134,5 млрд рублей (+17,3%).

По состоянию на 1 января 2022 года в банке обслуживается 1 млн 982 тыс. физических лиц и 53 тыс. компаний; количество банковских карт, эмитированных банком, составляет 1 млн 518 тыс., количество банкоматов - 789 единиц, число пользователей интернет-банка превысило 1 млн 671 тыс. человек.