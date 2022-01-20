Генерацию электроэнергии на двух ТЭЦ в Крыму приостановили из-за убыточности

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Компания "КрымТЭЦ" из-за убыточности приостановила генерацию электроэнергии на Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе компании.

"В связи с прекращением с 1 января 2022 года действия на территории Крыма режима вынужденной генерации компания "КрымТЭЦ" приостановила генерацию электрической энергии на Симферопольской ТЭЦ полностью и на 50% - на Камыш-Бурунской ТЭЦ. Решение о приостановке производства электрической энергии руководство компании приняло в связи с тем, что после прекращения действия режима вынужденной генерации ее производство на данных двух ТЭЦ стало убыточным", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на Камыш-Бурунской ТЭЦ остановили одну из двух действующих турбин, поскольку полное прекращение электрогенерации не позволило бы продолжить отопительный сезон и без тепла осталось бы около 40% жителей Керчи. "Мы несем серьезные убытки, но без тепла людей оставить не можем. По причине полного бездействия прежних руководителей города на протяжении последних пяти лет, у города нет никаких альтернативных источников теплоснабжения", - пояснил генеральный директор "КрымТЭЦ" Тарас Целый, его слова приводятся в сообщении.

Готовится к подписанию документ, на основании которого город сможет компенсировать компании затраты на подачу тепловой энергии в текущем отопительном сезоне. Состав оборудования Симферопольской ТЭЦ позволяет приостановить генерацию электрической энергии без ущерба для тепловой генерации.

"По согласованию с Системным оператором единой энергетической системы России генерация приостановлена минимум на год. В настоящее время обе турбины Симферопольской ТЭЦ и одна - Камыш-Бурунской ТЭЦ находятся в холодном резерве", - уточняется в сообщении.

В пресс-релизе поясняется, что с 1 января 2022 года для крымских ТЭЦ перестал действовать режим вынужденной генерации, который ввели в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 года № 1646-р. "Такая мера была необходима, чтобы провести модернизацию действующих энергетических объектов, а те, которые модернизировать нецелесообразно, подготовить к выводу из эксплуатации, проведя замещающие мероприятия, например, построить новые котельные в зоне обслуживания устаревших ТЭЦ. Работу по проведению замещающих мероприятий должны были организовать органы местного самоуправления, в частности городские администрации", - сообщается в пресс-релизе.