Собянин заявил, что экономика Москвы адаптировалась к условиям пандемии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московская экономика адаптировалась к работе в условиях пандемии и справилась со всеми вызовами. Об этом доложил в четверг президенту РФ Владимиру Путину мэр столицы Сергей Собянин.

"Много было всяких пессимистичных прогнозов о том, что из-за пандемии экономика не справится с серьезными вызовами. Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с вызовами, адаптировалась к непростым условиям, с которыми мы работаем. Практически по всем показателям мы ушли в плюс не только к тяжелому 2020 году, но и к базовому 2019 году. Причем по ряду показателей очень даже прилично", - сказал Собянин.

Он уточнил, что по инвестициям показатели выросли на 12%, по строительству - на 23%, промышленному производству - на 28%. "Очень сложная история, связанная с общепитом и торговлей. Но розничная торговля выросла и теперь тоже в плюсе. По словам экспертов, это произошло из-за того, что многие не уехали за границу и закупались в столичных торговых центрах и магазинах", - добавил мэр.

Собянин отметил, что даже гостиничный бизнес, за который опасались эксперты, в 2021 году стал работать практически на уровне 2019 года. Внутренний туризм оживился, стало приезжать больше людей из других регионов, что компенсировало ситуацию, заметил мэр.