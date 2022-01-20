Черняк: лишение лицензии организации по классификации отелей Крыма не повлияет на бизнес

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Гостиничный бизнес Крыма не ощутит на себе последствий лишения Ростуризмом права аккредитации крымской организации, которая оказывала услуги по классификации отелей. Таким мнением в четверг поделился с ТАСС депутат Госдумы Алексей Черняк.

Ранее в четверг в пресс-службе Ростуризма сообщили, что ведомство впервые лишило права аккредитации организацию, классифицирующую отели. Ею стала общественная организация "Объединение граждан по защите прав потребителей "Курортный Крым".

"Согласно законодательству, любая компания, которая прошла и получила соответствующую аккредитацию, может проводить классификацию на всей территории России. В Крыму на сайте министерства [курортов и туризма] есть крымские компании. Есть также компании в России, их достаточно большое количество, - сказал Черняк. - Выбор есть, проблем с получением соответствующей классификации я не вижу здесь".

Собеседник агентства призвал участников рынка ответственно относиться к вопросам получения классификации. "Здесь нужно самим отельерам понимать, что они тоже несут ответственность - и за свой имидж, и за имидж страны, региона, в котором они работают, - отметил депутат. - Любой отдыхающий может подать жалобу, что, по его мнению, объект не соответствует заявленным звездам. <…> Это защита прав потребителей, как в любой сфере".

По итогам курортного сезона Ростуризм выявил значительное количество жалоб на отели, классификацию которых проводила общественная организация "Объединение граждан по защите прав потребителей "Курортный Крым". Комиссия по апелляциям при Ростуризме рассмотрела претензии и вынесла решение о дополнительной проверке на соответствие звездности отелей. При выездной инспекции трех крымских отелей выявили нарушения, связанные с их несоответствием заявленной звездности.

В курортном сезоне 2021 года Ростуризм неоднократно получал жалобы туристов на несоответствие заявленной категории звездности отелей на курортных территориях, особенно в Краснодарском крае и в Крыму. Ведомство усилило мониторинг за аккредитованными организациями, а также ужесточило контроль за заявленным уровнем звездности. Данные обо всех нарушениях передаются в Роспотребнадзор, за нарушения предусмотрена административная ответственность.

О классификации объектов туристской индустрии

Классификация объектов туристской индустрии в России начала действовать с 2011 года. В федеральном перечне туристских объектов 16 549 классифицированных гостиниц и 167 аккредитованных организаций. С 1 января 2022 года классификацию должны проходить все отели без исключения.