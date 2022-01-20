Усманов считает, что спрос на медь превысит предложение в долгосрочной перспективе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Спрос на медь будет превышать предложение в долгосрочной перспективе - действующие месторождения близки к пику своей выработки, новых открывается мало, а низкоуглеродная экономика, как ожидается, будет потреблять все больше этого металла. Такое мнение выразил основатель и крупнейший акционер холдинга USM Алишер Усманов в своей статье, опубликованной на сайте "Всемирного экономического форума".

В холдинг USM входит компания "Удоканская медь", реализующая проект освоения одного из крупнейших в мире месторождений меди - Удоканского.

"Медь часто называют "новым золотом", "новой нефтью" или даже "металлом будущего" благодаря ее незаменимой роли в низкоуглеродной экономике и таких высокотехнологичных отраслях, как телекоммуникации, электрические транспортные средства, возобновляемая энергетика, а также улавливание и хранение углерода", отмечает Усманов.

"В долгосрочной перспективе фундаментальные показатели для меди сильны, и спрос на нее, наиболее вероятно, будет в будущем опережать предложение", - пишет бизнесмен. По его мнению, спрос на металл со стороны "чистых" технологий будет расти параллельно с увеличением потребления в строительном и производственном секторах.

Недостаток предложения

В то же время существующие месторождения меди близки к пику своей выработки, новых месторождений открывается мало, а сроки между открытием месторождений и началом добычи в последнее время значительно увеличились, подчеркивает Усманов.

Дисбаланс спроса и предложения на рынке привел к всплеску стоимости меди в мае и октябре 2021 года, когда цены на металл приближались к отметке в $11 тыс. за тонну, напоминает бизнесмен.

Для предотвращения глобального дефицита меди, как пишет Усманов, нужно инвестировать в геологоразведку и "гринфилд"-проекты (проекты, реализуемые с нуля - прим. ТАСС), развивать технологии для повышения уровня извлечения металла, а также для переработки медного лома.