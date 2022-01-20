Власти Крыма совместно с Ростуризмом продолжат проверки звездности отелей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Министерство курортов и туризма Крыма совместно с Ростуризмом продолжат проверки объектов размещения на соответствие заявленной звездности. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр Вадим Волченко.

Ранее в четверг в пресс-службе Ростуризма сообщили, что ведомство впервые лишило права аккредитации организацию, классифицирующую отели. Ею стала общественная организация "Объединение граждан по защите прав потребителей "Курортный Крым".

"Проверки соответствия звездности в сотрудничестве с Ростуризмом будут продолжены, правила классификации скорректированы, а часть контрольных функций, очевидно, будет передана субъектам России. Мы намерены помочь всем добросовестным отельерам привести в соответствие и улучшить качество сервиса в их номерном фонде, а также составим отдельные реестры для предотвращения возможности мошенничества из-за недобросовестных средств размещения и классификаторов", - сказал Волченко.

Министр выразил сожаление, что туристы сталкиваются с несоответствием заявленной звездности. "Наша общая задача - улучшение качества и достоверная подача информации о гостиницах и санаториях России", - подчеркнул глава регионального Минтуризма.

По итогам курортного сезона Ростуризм выявил значительное количество жалоб на отели, классификацию которых проводила общественная организация "Объединение граждан по защите прав потребителей "Курортный Крым". Комиссия по апелляциям при Ростуризме рассмотрела претензии и вынесла решение о дополнительной проверке на соответствие звездности отелей. При выездной инспекции трех крымских отелей выявили нарушения, связанные с их несоответствием заявленной звездности.

В курортном сезоне 2021 года Ростуризм неоднократно получал жалобы туристов на несоответствие заявленной категории звездности отелей на курортных территориях, особенно в Краснодарском крае и в Крыму. Ведомство усилило мониторинг за аккредитованными организациями, а также ужесточило контроль за заявленным уровнем звездности. Данные обо всех нарушениях передаются в Роспотребнадзор, за нарушения предусмотрена административная ответственность.

О классификации объектов туристской индустрии

Классификация объектов туристской индустрии в России начала действовать с 2011 года. В федеральном перечне туристских объектов 16 549 классифицированных гостиниц и 167 аккредитованных организаций. С 1 января 2022 года классификацию должны проходить все отели без исключения.