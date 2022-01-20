Минниханов заявил, что решение Шаймиева дало возможность газифицировать Татарстан

КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Решение первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и бывшего председателя правления "Газпрома" Рема Вяхирева о строительстве газопроводов в счет долгов за поставленный газ позволило газифицировать почти всю республику. Об этом рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов в документальном фильме о Шаймиеве, вышедшем на "Россия-24".

"Когда стал премьер-министром, времена были такие - денег не было, за газ никто не платил. У нас были огромные долги <…>. Тогда был руководителем "Газпрома" Вяхирев Рем Иванович. Он приезжает и говорит: "Минтимер, так не пойдет. Что будем делать?". Минтимер Шарипович говорит: "Вот долг - давайте мы будем строить газопроводы, и будем вам передавать <…>". То решение Шаймиева и Вяхирева дало нам возможность газифицировать республику. <...>, есть поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина газифицировать, дойти до каждого домохозяйства, это было уже сделано больше 15 лет назад. Мы огромные долги капитализировали и передали "Газпрому", - сказал Минниханов.

На данный момент уровень газификации в Татарстане достигает 99,6%.

Он также отметил, что Шаймиев умеет принимать стратегические, системные решения. В числе таких глава республики назвал строительство моста через Каму и нефтеперерабатывающего завода. "Вот этот проект "Танеко" - это Шаймиев поручил нам. Это крупнейшая стройка была. Такие вещи всегда остаются в памяти", - подчеркнул Минниханов.

О Шаймиеве

20 января 2022 года Шаймиеву исполняется 85 лет. Первый президент Республики Татарстан, Герой труда РФ родился 20 января 1937 года в деревне Аняково Актанышского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан). Впервые был избран на пост главы республики 12 июня 1991 года, получив 70,6% голосов избирателей (выборы проводились на безальтернативной основе). Занимал этот пост до 2010 года. В феврале 2010 года Шаймиев стал председателем попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана (фонд "Возрождение"), созданного по его инициативе. Является государственным советником Татарстана.