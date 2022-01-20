НИУ ВШЭ: спрос на цифровые технологии в ТЭК вырастет почти в 14 раз к 2030 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Спрос на цифровые решения в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) вырастет к 2030 году в 13,5 раза, наиболее востребованными в этом секторе являются решения, связанные с децентрализованными энергосистемами. Такие данные содержатся в результатах исследования Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, опубликованного в четверг.

"По данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, спрос российского ТЭК на передовые цифровые технологии в 2020 году оценивался на уровне 30,7 млрд руб. с перспективой роста в 13,5 раза к 2030 г. до 413,8 млрд руб. В электроэнергетике доминируют решения, связанные с развитием децентрализованных энергосистем, интеграцией больших объемов "зеленой" электроэнергии в сеть и эффективным межотраслевым использованием ресурсов", - говорится в сообщении.

По данным ВШЭ, первое место в рыночной аналитике и второе место в научных исследованиях занимают активно-адаптивные сети (smart grid), применяемые в централизованных энергосистемах. Такие технологии обеспечивают надежность и увеличивают эффективность передачи энергии, так как интегрируют в единую среду различные типы устройств генерирующих организаций, поставщиков энергии и потребителей. Решения на основе "умных" сетей особенно востребованы в энергодефицитных районах.

Также в число топовых цифровых решений для ТЭК, по данным ВШЭ, входят "умные" счетчики (smart meters). Они позволяют отслеживать в режиме реального времени объем потребления энергии и передают информацию потребителю (для управления энергопотреблением) и ресурсоснабжающей организации (для принятия решений об оптимизации использования объектов инфраструктуры). Такие устройства способствуют экономному потреблению энергии.

На основе цифровых технологий возникают новые бизнес-модели. Наиболее распространенная из них, как отмечается в сообщении, - "Энергия как услуга" (Energy-as-a-service, EaaS) - позволяет потребителям за абонентскую плату использовать оборудование энергоснабжающих компаний и получать услуги по управлению энергопотреблением.

В целом, как отмечают авторы исследования, цифровые решения в ТЭК призваны увеличить эффективность различных бизнес-процессов (например, прогнозировать состояние оборудования и управлять им дистанционно), повысить добавленную стоимость по всей цепочке (от добычи до переработки ископаемых энергоресурсов), обеспечивать взаимодействие компаний из разных отраслей ТЭК.