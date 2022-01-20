Создатели назальной вакцины от ковида во Франции хотят выпустить ее в продажу в 2023 году

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Разработчики перспективной назальной вакцины от коронавируса BioMAP во Франции сообщают о ее высокой эффективности по предотвращению заражения COVID-19 и рассчитывают выпустить ее в продажу к концу 2023 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Национального института сельскохозяйственных исследований (INRAE) Франции.

"Недавно была создана компания LoValTech, которая, используя эксклюзивный патент Университета Тура и INRAE, должна будет ускорить развитие проекта и консолидировать объявления об инвестициях. Она будет управлять проектом, начиная с фаз разработки рецептуры вакцины и заканчивая испытаниями на людях, которые приведут к получению разрешения на продажу вакцины в конце 2023 - начале 2024 года", - говорится в коммюнике. Согласно документу, инвестиции от региональных властей и Министерства высшего образования, научных исследований и инноваций к настоящему моменту достигли около €3 млн.

В ходе пресс-конференции, посвященной созданию данной компании, директор лаборатории иммунологии и паразитологии Университета Тура и INRAE Изабель Димье-Пуассон, ответственная за проект данной вакцины, сообщила об обнадеживающих результатах доклинических испытаний. "Лабораторные испытания показали очень сильную нейтрализующую способность антител, выработанных после применения нашей вакцины, в отношении штаммов "бета" и "дельта". После двух назальных применений с интервалом в три недели в ходе других испытаний мы смогли подтвердить полное отсутствие следов коронавируса или воспалительных реакций в легких добровольцев", - сказала она.

Что касается штамма "омикрон", то результаты этих лабораторных испытаний станут известны в ближайшие дни. Впрочем, Димье-Пуассон выразила уверенность, что данный препарат проявит высокую эффективность, независимо от мутаций нового штамма. В свою очередь директор LoValTech Патрик Барийо заявил, что во втором квартале 2022 года компания рассчитывает начать производство партий вакцины, предназначенных для клинических испытаний. О примерных сроках этих испытаний станет известно в ближайшие недели.