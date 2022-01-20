Исполнительным директором "Магнита" назначен экс-президент МТС Алексей Корня

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Исполнительным директором и заместителем генерального директора торговой сети "Магнит" назначен экс-президент МТС Алексей Корня. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

"Магнит" объявляет о назначении Алексея Корня на должность исполнительного директора и заместителя генерального директора торговой сети", - отмечается в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в сферу ответственности Корня войдут e-commerce, финансовая и юридическая функции, управление инвестициями и рисками. В числе ключевых его задач - ускорение идущей цифровой трансформаций компании и помощь в дальнейшем развитии цифровых сервисов для покупателей.

Последние три года Корня занимал позицию президента компании МТС. Карьеру в МТС он начал в 2004 году и занимал различные позиции в финансовой функции. До прихода в МТС Корня работал главным финансовым консультантом AIG, занимал различные позиции в компаниях "Полиметалл" и PwC.

"С огромным управленческим опытом в телекоммуникационной отрасли Алексей усилит команду топ-менеджмента Компании, что позволит нам еще более эффективно решать задачу агрессивного роста и цифровой трансформации Компании", - отметил президент, генеральный директор розничной сети "Магнит" Ян Дюннинг, слова которого приводятся в сообщении.

"Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2021 года сеть "Магнит" насчитывала более 25 тыс. магазинов, расположенных в 3 840 населенных пунктах Российской Федерации.