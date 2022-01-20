Эксперт: кризис на границе с Украиной не приведет к перебоям в поставках газа из РФ в ФРГ

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Обострение ситуации на границе РФ с Украиной не приведет к перебоям в поставках российского газа в Германию. Такое мнение в четверг выразила эксперт по вопросам энергетики Гамбургского института мировой экономики (HWWI) Клаудиа Велленройтер.

"Не только Германия зависит от российского газа, но и Россия зависит от выручки [от продаж газа]", - приводит слова Велленройтер агентство DPA. При этом она добавила, что в настоящее время поставки голубого топлива осуществляются в соответствии с условиями контракта. По данным Гамбургского института мировой экономики, ФРГ получает более 50% необходимого ей природного газа из России. "Определенно существует зависимость", - подчеркнула Велленройтер.

Однако она заметила, что из США уже поставляется большее количество природного газа. Сложность здесь, по ее словам, заключается в логистике и мощностях. "И возникает вопрос, смогут ли США удовлетворить высокий спрос в краткосрочной перспективе", - заключила эксперт.

Во вторник представитель Министерства экономики и климата ФРГ Сузанне Унград сообщила ТАСС, что газохранилища Германии в настоящий момент заполнены примерно на 50%, все контракты по поставкам газа в ФРГ соблюдаются и "энергобезопасность обеспечена". Данные объемы голубого топлива нужны прежде всего для покрытия пиковых нагрузок в холодные зимние дни. Это значит, что газ на германский рынок поступает не только из хранилищ. Эти объемы, по ее утверждению, дополняют импорт энергоресурсов, которые поступают по трубопроводам.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.