Нацбанк Украины повышает учетную ставку с 9% до 10% с 21 января

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 9% до 10% с 21 января 2022 года. Об этом сообщил в четверг глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Национальный банк принял решение повысить учетную ставку с 9% до 10% с 21 января 2022 года", - сказал Шевченко. По его словам, "реализация значительного количества проинфляционных рисков требует ужесточения монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до целевого показателя в 5%".

Таким образом, НБУ продолжил цикл повышения ставок, начатый в марте прошлого года и вызванный скачком инфляции. Нацбанк повысил с 5 марта 2021 года учетную ставку с 6% до 6,5% годовых. В декабре ставка выросла до 9%. По словам Шевченко, Нацбанк так же прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2022 года составит 7,7%. В октябре НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 5%.

Потребительские цены на Украине в 2021 году выросли на 10%, что в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5%). Кабинет министров заложил в госбюджет 2022 года рост потребительских цен на уровне 6,2%.