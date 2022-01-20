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Эстония может завершить обустройство границы с Россией на два года раньше срока

Министр внутренних дел республики заявил, что "есть еще потенциал ускорить строительство инфраструктуры"

ТАЛЛИН, 20 января. /ТАСС/. Обустройство границы Эстонии с Россией может быть завершено на два года раньше запланированного срока. Об этом сообщил в четверг журналистам министр внутренних дел республики Кристиан Яани.

"Мы смотрели на темпы обустройства границы, и сейчас можно сказать, что если у нас первоначальный срок был конец 2026 года, то сейчас это уже второй квартал 2025 года. Это на полтора года раньше запланированного срока. Есть еще потенциал ускорить строительство инфраструктуры - где-то еще на шесть месяцев ускорить завершение. От первоначального срока это уже на два года раньше", - указал он.

Работы по строительству инфраструктуры на границе Эстонии с РФ начались в эстонском уезде Вырумаа в июле 2020 года. Смета первого этапа, который должен быть завершен в течение трех лет, составит €20 млн. Ранее правительство Эстонии информировало, что стоимость всего проекта обустройства восточной границы составит €130,5 млн, проект может быть завершен к 2026-2027 годам. В декабре прошлого года глава МВД заявил, что правительство Эстонии выделит дополнительно €22,5 млн на обустройство своей границы с РФ.

Кабинет министров Эстонии утвердил проект обустройства сухопутной границы с Россией в 2016 году. Как заявлял на тот момент глава МВД Эстонии Ханно Певкур, в инфраструктурном отношении Таллин рассчитывает сделать свою границу с Россией "самой современной в ЕС", со стопроцентным техническим контролем. Пограничников намерены обеспечить камерами слежения и беспилотниками.

Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

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