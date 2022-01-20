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Южная Корея предоставит Тонга $200 тыс. гуманитарной помощи

В МИД республики подчеркнули, что южнокорейские власти изучат возможность предоставления дополнительной гуманитарной помощи королевству после оценки масштабов ущерба

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Власти Южной Кореи отправят партию гуманитарной помощи на сумму $200 тыс. Королевству Тонга, пострадавшему от извержения подводного вулкана и последовавших за ним цунами. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте Министерства иностранных дел Республики Корея.

В МИД подчеркнули, что южнокорейские власти изучат возможность предоставления дополнительной гуманитарной помощи королевству после оценки масштабов ущерба.

Ранее ряд стран, включая Китай, Японию и Новую Зеландию, пообещал властям Королевства Тонга предоставить помощь для восстановления страны после извержения подводного вулкана.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Тонга 14 января. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадала расположенная на северном берегу острова Тонгатапу столица страны Нукуалофа, а также часть курортов и населенных пунктов на западе этого острова. Большая часть островов архипелага покрыта вулканическим пеплом, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья местных жителей.

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ТонгаРеспублика Корея
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